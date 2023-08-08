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Spor

Ve mutlu son! Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş'ın görüşmelerde bulunduğu Alex Oxlade-Chamberlain siyah beyazlılar için İstanbul'a geliyor. İngiliz futbolcu Beşiktaş'ın teklifi kabul etti. İşte detaylar...

8 Ağustos 2023 Salı 10:10 - Güncelleme:
Ve mutlu son! Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş için geliyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş flaş bir transferi bitirmek üzere.

Son olarak Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek üzere bugün (salı günü) Türkiye'ye gelecek. beIN SPORTS'un haberine göre, Alex Oxlade-Chamberlain, saat 16:30'da İstanbul'da olacak.

Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz hafta içi başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilmişti. Beşiktaş, yapılan görüşmeler sonucunda oyuncuyu Türkiye'ye davet etti.

35 KEZ MİLLİ OLDU

İngiltere'de Southampton Kulübü'nün altyapısından yetişip A takıma yükselen Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon Euro'ya Arsenal'e Transfer olmuş; burada 6 yıl oynadıktan sonra 38 milyon Euro'ya Liverpool'a satılmıştı.

Liverpool ve Arsenal'de toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nda da 35 maç oynayıp 7 gol kaydetti.

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