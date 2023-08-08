Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş flaş bir transferi bitirmek üzere.
Son olarak Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek üzere bugün (salı günü) Türkiye'ye gelecek. beIN SPORTS'un haberine göre, Alex Oxlade-Chamberlain, saat 16:30'da İstanbul'da olacak.
Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz hafta içi başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilmişti. Beşiktaş, yapılan görüşmeler sonucunda oyuncuyu Türkiye'ye davet etti.
İngiltere'de Southampton Kulübü'nün altyapısından yetişip A takıma yükselen Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon Euro'ya Arsenal'e Transfer olmuş; burada 6 yıl oynadıktan sonra 38 milyon Euro'ya Liverpool'a satılmıştı.
Liverpool ve Arsenal'de toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nda da 35 maç oynayıp 7 gol kaydetti.