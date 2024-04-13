Ve Nabil Fekir, Süper Lig devine hayırlı olsun! İşte transferi böyle duyurdular

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Gelecek sezon Avrupa'da ve ligde başarı hedefleyen sarı kırmızılı ekip, transfer düğmesine bastı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, rotasını İspanya'ya çevirdi. Bu sezon başında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'ten yeterli verim alamayan sarı kırmızılı ekip, yıldız oyuncu ile sezon sonunda yollarını ayırmayı hedefliyor.

HAKIM ZIYECH YERİNE NABIL FEKIR!

Faslı oyuncunun yerini yıldız bir isimle doldurmak isteyen Cimbom, Real Betis'in yıldız ismi için harekete geçti. İspanyol basının iddiasına göre; Galatasaray, Fransız yıldız Nabil Fekir'i yakından takip ediyor. 30 yaşındaki futbolcununda bu ilgiye sıcak baktığı ve sezon sonunda Real Betis'ten ayrılmak istediği belirtiliyor.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok maçı kaçıran ve 18 maçta süre alabilen Nabil Fekir, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

star.com.tr