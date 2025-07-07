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Spor

Ve N'Golo Kante “Tamam” dedi! Yüzyılın buluşması

Arabistan'dan ayrılmak isteyen N'Golo Kante için beklenmeyen bir transfer iddiası gündeme geldi. Yıldız oyuncunun yeni durağı Süper Lig olabilir. İşte N'Golo Kante haberinin detayları...

Emre Sarı7 Temmuz 2025 Pazartesi 23:03 - Güncelleme:
Ve N'Golo Kante “Tamam” dedi! Yüzyılın buluşması
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Kariyerini Arabistan'da sürdüren N'Golo Kante burada mutsuz olduğu için ayrılmak istiyor. Başarılı orta saha yeniden Avrupa'ya dönmenin peşinde. Adı birçok takımla anılan oyuncu için Süper Lig iddiası da var.

SÜPER LİG'E GELİYOR

Arabistan basınında yer alan habere göre; takımda mutsuz olan Fransız yıldız, bu yaz ayrılmayı ciddi olarak düşünüyor. Haberde, Al-Ittihad'a veda etmeye hazırlanan N'Golo Kante'nin yeni durağının Süper Lig olacağı bilgisine yer verildi. Sofyan Ambarat ve İsmail Yüksek ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe 34 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Kante de bu transfere sıcak bakıyor.

KANTE'NİN SEZON KARNESİ

N'Golo Kante, Arabistan takımıyla bu sezon toplamda 32 maça çıktı. 34 yaşındaki Fransız futbolcu takımına 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

  • NGoloKante
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  • SüperLig

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