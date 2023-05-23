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Spor

Ve Nicolo Zaniolo transferi bitti! Resmen açıkladılar

Galatasaray'ın İtalyan yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun geleceği netlik kazanıyor. İtalyan kulüpleri dahil birçok Avrupa kulübünün radarında olan Nicolo Zaniolo'nun durumu sezon sonunda belli olacak. İşte detaylar...

Star Gazetesi23 Mayıs 2023 Salı 15:29 - Güncelleme:
Ve Nicolo Zaniolo transferi bitti! Resmen açıkladılar
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için 3 puana ihtiyacı olan Galatasaray, Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, bir yandan da kalacak ve gidecek oyuncuları netleştirmeye hazırlanıyor. Özellikle Nicolo Zaniolo'nun geleceği belirsizliğini korurken, Erden Timur'dan açıklama geldi.

ERDEN TİMUR'DAN NICOLO ZANIOLO AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, devre arasında yüksek bir bonservis bedeli ile sarı-kırmızılılara katılmıştı. Takıma katıldığı günden bu yana hakkında birçok transfer iddiası çıkan yıldız oyuncu için Erden Timur, birçok teklif olduğunu ve sezon sonunda durumun netleşeceğini söylemişti.

MİLAN, EN CİDDİ ADAY

Genç yaş takımından bu yana Milan forması altında oynama isteği bilinen Nicolo Zaniolo'nun İtalya'ya dönmesi halinde adresinin Milan olacağı düşünülüyor. Aynı zamanda İtalya basınında çıkan haberlere göre; Paulo Maldini'nin Nicolo Zaniolo'yu takımda görmek istediği ve bunun için her türlü yolu deneyeceği aktarıldı.

NICOLO ZANIOLO'NUN PERFORMANSI

Sarı*kırmızlı forma ile bu sezon 10 resmi maça çıkan İtalyan yıldız, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Star Gazetesi

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