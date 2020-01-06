06.01.2020 10:23 - Güncelleme: 06.01.2020 10:23

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'un canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Arda Turan ile ilgili de konuşan Buruk, "Arda Turan, Beşiktaş'a gider mi sorusunu ise "Bilmiyorum" şeklinde yanıtladı.

Arda Turan'ın takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiren Okan Buruk, "Fatih Hoca, Arda Turan açıklaması yapmış, ona katılıyorum. Arda ülke için değerli. Arda Turan takımda oynamak için her şeyi yaptı. Son dönemde o mevkide 4-5 oyuncumuz oldu. Arda'nın motive olması, kendini iyi ve değerli hissetmesi gerekiyor. Arda'ya alacağı her karara saygı duyacağımızı söyledim. Yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu belirttim. Yeniliğe ihtiyacı var, Arda'nın da bu yönde düşünceleri var. Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek. Arda'nın ve kulüplerin ne yapacağı önemli hayırlısı neyse o olsun" dedi.

Ayrıca Okan Buruk, "Arda Turan, Beşiktaş'a gider mi sorusunu ise "Bilmiyorum" şeklinde yanıtladı.

"ROBINHO İÇİN TEKLİF GELMEDİ"

Sivasspor'un gündeminde olan Robinho ile ilgili de açıklama yapan Okan Buruk "Başakşehir olarak transfer yapmayı düşünmüyoruz. Kadromuzdan ayrılan olursa oyuncu bakarız şu an bakmıyoruz. Robinho ile Caicara'ya Brezilya'ya gittikleri için 2 gün izin verdik. Robinho'ya şu anda bir teklif yok, ilerleyen günlerde ne olur bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ"

Şampiyonluk sorusunu da yanıtlayan Okan Buruk "Oyun olarak baktığımızda şampiyonluğa aday takımlardan biriyiz. Oyun anlayışımızı maçtan maça değerlendiriyoruz. Şubat ayının sonuna kadar ayda 6-7 maç yapacağız, oyuncuları doğru hazırlamamız çok önemli. Hedefleri her zaman büyük tutmak gerekiyor, inşallah güzel günler yaşarız." diyerek sözlerini noktaladı.