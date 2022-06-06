Ve Okan Buruk resmen açıkladı! Geri dönüyor: ''Benim için en doğru olan yer...''

Galatasaray'da seçim yaklaşırken ve teknik direktör Domenec Torrent'in geleceği tartışma konusuyken adı sık sık gündeme gelen Okan Buruk, bir kez daha açıklama yaptı. Son çalıştırdığı takım Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda görev almak istediğini bir kez daha yineledi.

OKAN BURUK, GALATASARAY İÇİN BİR KEZ DAHA KONUŞTU

Galatasaray ile adı anılan Okan Buruk, NTV'ye yaptığı açıklamada kendisini Galatasaray kulübesinde görmek istediğini belirtirken, "Galatasaray teknik direktörü olmayı hayal ediyorum. Benim için en doğru olan yerin Galatasaray Kulübü olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'TAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Kendisini Fenerbahçe'de teknik direktör olarak göremediğini belirten Okan Buruk, "Fenerbahçe taraftarı da belki beni istemez." şeklinde konuştu.

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Okan Buruk, Türkiye'de Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırmıştı. 2017-18 sezonunda Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanan 48 yaşındaki teknik adam 2019-20 sezonunda da Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.