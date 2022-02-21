Ve Okan Buruk sesleri! Süper Lig'de sürpriz gelişme...

star.com.tr 21 Şubat 2022 Pazartesi 18:16 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 19:06

Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Okan Buruk ertesi sezon istenilen sonuçları alamamasının ardından görevinden ayrılmıştı. Genç teknik adam takımdan ayrıldıktan sonra hiç bir kulüp çalıştırmadı. Galatasaray ile de adı anılan Okan Buruk'un sarı-kırmızılıların başına geçmesine başkan Burak Elmas engeli takılmıştı. Bunun üzerine genç teknik adam Süper Lig takımı çalıştırma kararı aldı.

OKAN BURAK GERİ DÖNÜYOR



Yaklaşık 1.5 senedir takım çalıştırmayan Okan Buruk için Azerbaycan Milli Takımı devreye girmişti. Ancak şampiyon teknik adam yurt dışında takım çalıştırmak istemediğini ileterek teklifi reddetmişti. Şu ana kadar istediği düzeyde bir takımdan teklif alamayan Okan Buruk ekibine Süper Lig'de tüm maçları izletiyor. Analizlerini hazır tutan teknik adam her hangi bir takımın başına geçmesi halinde kendisini ve ekibini hazır tutuyor.

OKAN BURUK'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2011-2013 Türkiye (yardımcı antrenör)

2013-2014 Elazığspor

2014-2015 Gaziantepspor

2015-2016 Sivasspor

2016-2017 Göztepe

2017- Akhisar Belediyespor

2018-2019 Çaykur Rizespor

2019-2021 Başakşehir