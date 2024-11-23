Benfica ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Orkun Kökçü, ocak ayında yeni takımına imzayı atmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Feyenoord'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan milli oyuncu, aynı zamanda Türk spor tarihine de geçmeye hazırlanıyor.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN 60 MİLYON EURO

Benfica, Orkun Kökçü için 150 milyonluk bir serbest kalma maddesi belirledi. Ancak iyi bir teklif gelmesi halinde Orkun Kökçü'yü satabileceği belirtilen Portekiz ekibinin, beklediği teklif gelmiş gibi görünüyor.

Manchester United, Orkun Kökçü için Benfica'ya 60 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanırken, milli futbolcunun olası ManU transferi sezona resmen damga vuracak. Böylece Orkun, Türk spor tarihine geçecek.

LIVERPOOL DA İSTİYOR

İngiliz basınında çıkan habere göre Orkun ile Liverpool'un da yakından ilgilendiği ifade edildi. Arne Slot'un, eski öğrencisinin alınması için yönetime talepte bulunduğu ileri sürülmüştü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Orkun Kökçü, bu sezon Benfica formasıyla 15 maça çıktı. Milli oyuncu bu maçlarda 4 gol atarken 3 de gol pası verdi.