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Spor

Ve Orkun Kökçü resmen imzayı atıyor! Rekor bonservis bedeli: Sezona damga vuracak

Orkun Kökçü cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı birçok Avrupa deviyle anılan milli yıldız, yeni takımına resmen imzayı atıyor. Ara transfer dönemine damga vurmaya hazırlanan milli futbolcunun bonservisi bile belli oldu. İşte Orkun Kökçü haberinin devamı…

23 Kasım 2024 Cumartesi 14:18 - Güncelleme:
Ve Orkun Kökçü resmen imzayı atıyor! Rekor bonservis bedeli: Sezona damga vuracak
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Benfica ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Orkun Kökçü, ocak ayında yeni takımına imzayı atmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Feyenoord'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan milli oyuncu, aynı zamanda Türk spor tarihine de geçmeye hazırlanıyor.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN 60 MİLYON EURO

Benfica, Orkun Kökçü için 150 milyonluk bir serbest kalma maddesi belirledi. Ancak iyi bir teklif gelmesi halinde Orkun Kökçü'yü satabileceği belirtilen Portekiz ekibinin, beklediği teklif gelmiş gibi görünüyor.

Manchester United, Orkun Kökçü için Benfica'ya 60 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanırken, milli futbolcunun olası ManU transferi sezona resmen damga vuracak. Böylece Orkun, Türk spor tarihine geçecek.

LIVERPOOL DA İSTİYOR

İngiliz basınında çıkan habere göre Orkun ile Liverpool'un da yakından ilgilendiği ifade edildi. Arne Slot'un, eski öğrencisinin alınması için yönetime talepte bulunduğu ileri sürülmüştü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Orkun Kökçü, bu sezon Benfica formasıyla 15 maça çıktı. Milli oyuncu bu maçlarda 4 gol atarken 3 de gol pası verdi.

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