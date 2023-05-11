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Spor

Ve Raul Jimenez Süper Lig devine geliyor! Havalimanı dolup taşacak

Beşiktaş, Wolwerhampton forması giyen Raul Jimenez'i kadrosuna katarak ön bölgeyi güçlendirmek istiyor. Raul Jimenez'e teklif yapmaya hazırlanan Beşiktaş, sezon sonu için yıldız forveti transfer listesinin başına yazdı. İşte detaylar...

11 Mayıs 2023 Perşembe 16:44 - Güncelleme:
Ve Raul Jimenez Süper Lig devine geliyor! Havalimanı dolup taşacak
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Beşiktaş forvet hattı transferi için ilk hedef olarak Wolverhampton'lu Raul Jimenez'i belirledi. Takımında forma süresi bulmakta güçlük çeken Raul Jimenez'in de sezon sonu kulübünden ayrılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN RAUL JİMENEZ OPERASYONU

İspanya basınına göre, kulübü Wolwerhampton'da geri plana düşmesiyle birlikte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Raul Jimenez için kollar sıvandı. Beşiktaş'ın sezon sonu için oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

RAUL JİMENEZ YARIŞI KIZIŞIYOR

Yıldız oyuncunun şimdiden birçok talibi ortaya çıktı. Jimenez için Beşiktaş dışında, Club America, Sevilla, Real Sociedad, Roma ve bazı MLS kulüplerinin ilgi gösterdiği ve oyuncu ile ilgili girişimlere başladığı yazıldı.

EN CİDDİ ADAY BEŞİKTAŞ

Raul Jimenez transferinde en ciddi adayın Beşiktaş olduğu eklenirken sezon sonu siyah-beyazlı ekibin transferi bitirmek için oldukça ısrarcı olduğu söylendi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Wolwerhampton formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıkan Jimenez, 3 gol 1 asistlik bir katkı sağladı.

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