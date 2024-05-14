İtalyan ekiplerinden Roma, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Renato Sanches'ten memnun kalmadı. Başkent ekibi, Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı. Sezon sonunda Paris Saint-Germain'e dönecek olan Sanches'in suratına kapı Fransa'da da kapandı. PSG, gelecek sezonda kadrosunda düşünmediği 26 yaşındaki orta sahanın bonservisini belirledi.

SÜPER LİG'DE RENATO SANCHES KAPIŞMASI

Fransız ekibi, Renato Sanches için 12 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. Süper Lig ekipleri devreye girdi. Ara transfer döneminde Portekizli orta sahayı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, transfer için harekete geçti. Gelecek sezon Avrupa'da önemli işlere imza atmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da bu yarışa dahil oldu. Süper Lig'in üç devi, yaz transfer döneminde Renato Sanches için büyük bir yarışa girecek.

BİR TALİP DAHA VAR

26 yaşındaki yıldızın, Suudi Arabistan'dan da talipleri olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncu, kararını sezon sonunda verecek.

ROMA KARNESİ

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok maçtan mahrum kalan Sanches, çıktığı 12 maçta yalnızca 261 dakika süre aldı.

Star Gazetesi