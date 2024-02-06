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Spor

Ve Renato Sanches'i resmen duyurdular! Transferde Fernando Santos detayı

Beşiktaş, kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Renato Sanches transferinde mutlu sona yaklaştı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, Renato Sanches için devreye girdi. İşte detaylar...

6 Şubat 2024 Salı 22:02 - Güncelleme:
Ve Renato Sanches'i resmen duyurdular! Transferde Fernando Santos detayı
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Beşiktaş ara transfer dönemi çalışmalarını hız kazandırdı. Dönemin bitmesine günler kala gaza basan siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Yeni teknik direktör Fernando Santos ile birlikte yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan siyah beyazlılar, orta sahasına takviye yapmanın peşinde.

RENATO SANCHES İÇİN FERNANDO SANTOS DEVREDE

İtalyan basının haberine göre; Beşiktaş, Roma'da kiralık olarak forma giyen Renato Sanches için ısrarlarını sürdürüyor. 26 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için teknik direktör Fernando Santos devreye girdi. Portekizli oyuncunun da forma şansı bulamadığı için Roma'dan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı. Transferin bitmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bonservisini PSG'de bulunduran Renato Sanches, kiralık olarak formasını giydiği Roma'yla 9 maçta 228 dakika süre alabildi ve 1 gol katkısı sağladı. Yıldız orta sahanın piyasa değeriyse 10 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi

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