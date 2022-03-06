Ve resmen açıklandı! Cengiz Ünder imzayı atıyor, işte rakam…

Star Gazetesi 6 Mart 2022 Pazar 18:06 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 18:06

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder için transfer gelişmesi yaşanıyor. Fransız basınından La Provence'a konuşan Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria milli yıldızın sezon sonunda takıma kazandırılacağını açıkladı.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

CENGİZ ÜNDER'İN MALİYETİ DE BELLİ OLDU

Başkan Pablo Longoria La Provence stüdyolarında Cengiz Ünder ve Matteo Guendouzi'nin bonservislerinin alınacağını ve bu iki transferin maliyetinin 20 milyon Euro olacağını belirtti. Milli futbolcu da yaptığı açıklamalarda Marsilya'da mutlu olduğunu ve Fransa'da kalmak istediğini söylemişti.

12 GOLE DİREKT KATKI

Cengiz Ünder bu sezon Marsilya formasıyla 32 maça çıktı. Ligde 22 maça çıkan milli futbolcu 7 gol 1 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncu Fransa Kupa'sında 1, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi