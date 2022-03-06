Ve resmen açıklandı! Cengiz Ünder imzayı atıyor, işte rakam…

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder için transfer gelişmesi yaşanıyor. Fransız basınından La Provence'a konuşan Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria milli yıldızın sezon sonunda takıma kazandırılacağını açıkladı.
Başkan Pablo Longoria La Provence stüdyolarında Cengiz Ünder ve Matteo Guendouzi'nin bonservislerinin alınacağını ve bu iki transferin maliyetinin 20 milyon Euro olacağını belirtti. Milli futbolcu da yaptığı açıklamalarda Marsilya'da mutlu olduğunu ve Fransa'da kalmak istediğini söylemişti.
Cengiz Ünder bu sezon Marsilya formasıyla 32 maça çıktı. Ligde 22 maça çıkan milli futbolcu 7 gol 1 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncu Fransa Kupa'sında 1, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.