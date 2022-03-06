İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2022 Pazar / 3 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2287
  • EURO
    15,614
  • ALTIN
    899.24
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve resmen açıklandı! Cengiz Ünder imzayı atıyor, işte rakam…
Spor

Ve resmen açıklandı! Cengiz Ünder imzayı atıyor, işte rakam…

Sezon başında Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder Fransız ekibine kiralık olarak katılmıştı. Marsilya Başkanı Pablo Longoria yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in sezon sonunda satın alınacağını duyurdu. İşte bonservis rakamı…

Star Gazetesi6 Mart 2022 Pazar 18:06 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 18:06
ABONE OL

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder için transfer gelişmesi yaşanıyor. Fransız basınından La Provence'a konuşan Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria milli yıldızın sezon sonunda takıma kazandırılacağını açıkladı.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

CENGİZ ÜNDER'İN MALİYETİ DE BELLİ OLDU

Başkan Pablo Longoria La Provence stüdyolarında Cengiz Ünder ve Matteo Guendouzi'nin bonservislerinin alınacağını ve bu iki transferin maliyetinin 20 milyon Euro olacağını belirtti. Milli futbolcu da yaptığı açıklamalarda Marsilya'da mutlu olduğunu ve Fransa'da kalmak istediğini söylemişti.

12 GOLE DİREKT KATKI

Cengiz Ünder bu sezon Marsilya formasıyla 32 maça çıktı. Ligde 22 maça çıkan milli futbolcu 7 gol 1 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncu Fransa Kupa'sında 1, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.