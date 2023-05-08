İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2023 Pazartesi / 18 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5066
  • EURO
    21,4859
  • ALTIN
    1269.9
  • BIST100
    4562.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve resmen açıklandı! Lucas Torreira transferi hayırlı olsun...
Spor

Ve resmen açıklandı! Lucas Torreira transferi hayırlı olsun...

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalya'dan birçok talibi olan Lucas Torreira, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi8 Mayıs 2023 Pazartesi 16:23 - Güncelleme:
Ve resmen açıklandı! Lucas Torreira transferi hayırlı olsun...
ABONE OL

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Uruguaylı oyuncu için İtalyan kulüpleri harekete geçti.

LUCAS TORREİRA, ŞAMPİYON OLUP AYRILMAK İSTİYOR

Kısa zamanda Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan Uruguaylı yıldız, şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılıların en önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor. Fiorentina ile Serie A'ya damga vuran Torreira, Arsenal'in yolunu tutmuştu. Burada da vasat üstü bir performans gösteren Uruguaylı yıldız sürpriz bir şekilde Türkiye'ye gelmişti. İtalya'dan birçok talibi olan tecrübeli orta saha şampiyonluk yaşayarak sarı-kırmızlılara veda etmek istiyor.

EN CİDDİ ADAYLARDAN BİRİ LAZİO

Başkent ekibi, Milinkovic-Savic'in ayrılığı sonrası yıldız oyuncunun yerini Lucas Torreria ile doldurmak istiyor. İtalyan ekibinin Uruguaylı yıldız için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

LUCAS TORRERİRA'NIN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 29 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha, gol atamazken 1 asist yaparak takımına katkı verdi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.