Ve resmen açıklandı! Lucas Torreira transferi hayırlı olsun...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Uruguaylı oyuncu için İtalyan kulüpleri harekete geçti.

LUCAS TORREİRA, ŞAMPİYON OLUP AYRILMAK İSTİYOR

Kısa zamanda Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan Uruguaylı yıldız, şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılıların en önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor. Fiorentina ile Serie A'ya damga vuran Torreira, Arsenal'in yolunu tutmuştu. Burada da vasat üstü bir performans gösteren Uruguaylı yıldız sürpriz bir şekilde Türkiye'ye gelmişti. İtalya'dan birçok talibi olan tecrübeli orta saha şampiyonluk yaşayarak sarı-kırmızlılara veda etmek istiyor.

EN CİDDİ ADAYLARDAN BİRİ LAZİO

Başkent ekibi, Milinkovic-Savic'in ayrılığı sonrası yıldız oyuncunun yerini Lucas Torreria ile doldurmak istiyor. İtalyan ekibinin Uruguaylı yıldız için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

LUCAS TORRERİRA'NIN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 29 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha, gol atamazken 1 asist yaparak takımına katkı verdi.

Star Gazetesi