Ve Nicolo Zaniolo transferi hayırlı olsun! Yeni adresi resmen belli oldu

İtalya Serie A'da Roma forması giyen Nicolo Zaniolo devre arası transfer döneminde Galatasaray'a imza atarak Türkiye'ye gelmişti. Avrupa basınında sürpriz bir imza olarak değerlendirilen Nicolo Zaniolo transferi İtalya'da da büyük ses getirdi. Serie A kulüpleri genç İtalyan'ı kadrosuna katmak için şimdiden sıraya girdi.

NİCOLO ZANİOLO TRANSFERİNİ RESMEN DUYURDU

Milan'ın efsane ismi ve teknik heyet sorumlusu Paolo Maldini, Nicolo Zaniolo için geçtiğimiz günlerde resmi açıklamada bulundu. Çizme medyasının haberine göre Maldini'nin Zaniolo'ya sezon sonu için transfer sözü verdiği ileri sürüldü. İtalyanlara göre Nicolo Zaniolo gelecek sezon Milan forması giyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında Roma forması giyen Nicolo Zaniolo İtalyan ekibiyle 17 maça çıktı. 2 gol 1 asistlik performans gösteren genç yıldız devre arasında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılılar ile 6 maça çıkan Nicolo Zaniolo 3 gol 1 asist yapmayı başardı.

Star Gazetesi