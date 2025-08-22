İSTANBUL 34°C / 24°C
22 Ağustos 2025 Cuma
  Ve resmi açıklama! Edson Alvarez Fenerbahçe'de
Spor

Ve resmi açıklama! Edson Alvarez Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Edson Alvarez için kiralık transfer konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

22 Ağustos 2025 Cuma 14:06
Ve resmi açıklama! Edson Alvarez Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda West Ham United ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

İşte kulüpten yapılan o açıklama;

"Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ANLAŞMA ŞARTLARI

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Fenerbahçe ile West Ham United arasındaki anlaşmaya göre, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu 22 milyon euro olacak. Bu opsiyon ise zorunlu olmayacak.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusu için 4.5 milyon euroluk maaş ödeyecek.

West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
