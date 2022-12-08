Ocak transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'den Samet Akaydın hamlesi geldi. Sarı-lacivertliler, Samet Akaydın'ın kulübü Adana Demirspor ile masaya oturdu.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bir süredir 28 yaşındaki futbolcuyu yakından takip eden Fenerbahçe, Adana Demirspor'a resmi transfer görüşmelerine başladı ve taraflar arasında bonservis pazarlığı gerçekleştiriliyor.

Adana Demirspor'daki performansıyla A Milli Takım'a da seçilen Samet Akaydın'ın adı Galatasaray'la da anılıyor.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE SONA ERİYOR

Bu sezon Adana Demirspor'da 13 maça çıkan milli futbolcu, takımına bir gol, bir asistlik skor katkısı sağladı.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Samet Akaydın'ın Adana Demirspor'la sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.