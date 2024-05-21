Ve Rey Manaj transferi resmen bitti! Süper Lig devine hayırlı olsun

Rey Manaj, bu sezon Sivasspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurdu. Gol krallığında ilk 3'e girmek üzere olan yıldız forvet, takımına birçok puan kazandırdı. 27 yaşındaki futbolcunun talipleri günden güne artarken, sürpriz bir iddia gündeme geldi.

SÜPER LİG'E REY MANAJ DAMGASI!

Süper Lig'de bu sezon en çok konuşulan isimler arasında olan Rey Manaj, sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sivasspor, yıldız futbolcu için bonservis beklentisini yüksek tutarken, talipler yaz transfer sezonunda kapıyı çalmayı planlıyor. Süper Lig devleri; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Manaj'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

ÜÇ BÜYÜKLERİN MANAJ PLANI!

Carlos Vinicius ile yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılılar, alternatif isimlerin başına Manaj'ı yazdı. Fenerbahçe ise Michy Batshuayi ile sözleşme opsiyonunu kullanmaması durumda, Arnavut golcü ile sözleşme imzalamayı düşünüyor. Beşiktaş da, Cenk Tosun ile yeni sözleşme için anlaşamaması durumunda Manaj için devreye girecek.

GOL MAKİNESİ

Bu sezon Sivasspor formasıyla 35 maçta süre alan yıldız forvet, 22 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi