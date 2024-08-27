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Spor

Ve Rey Manaj transferi sonunda bitti! Beklenen haberi duyurdular

Süper Lig'de heyecan başladı ancak takımların transfer gündemi de bir yandan sürüyor. Geçtiğimiz sezon sezon Sivasspor'da başarılı bir performans sergileyen Rej Manaj, için birçok takım teklifte bulundu. Golcü futbolcunun takımdan ayrılması an meselesi. İşte Manaj'ın gideceği takım...

27 Ağustos 2024 Salı 21:16 - Güncelleme:
Ve Rey Manaj transferi sonunda bitti! Beklenen haberi duyurdular
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Transferin kapanmasına sayılı günler kala, hareketli günler yaşanıyor. Sivasspor'un başarılı forveti Rej Manaj içinde birçok teklif var. Manaj için Süper Lig'den de iki dev takımın devrede olduğu öğrenildi. Arnavut yıldız için Arabistan ve İtalya'dan da teklifler var. Başarılı golcü için karar verilme aşamasında.

MANAJ-LAZİO İŞİ OLMADI

Arnavut golcü için transfer döneminin başında İtalyan devi Lazio'nun ilgisi vardı. Ancak iki takım anlaşamadı. Manaj için Süper Lig'den de iki dev takımın devrede olduğu öğrenildi. Bu ekiplerin Beşiktaş ve Trabzonspor olduğu iddia edildi.

MANAJ ARABİSTAN YOLCUSU

Golcü futbolcunun Sivasspor'dan ayrılacağı neredeyse kesin. Ancak nereye transfer olacağı konusunda çeşitli dedikodular olsa da Manaj'ın tercihini Arabistan'dan yana kullanacağı öğrenildi. Sivasspor da bu transferden iyi bir bonservis bedeli kazanacak. Manaj'ın yakında Arabistan'a gitmesi ve imza atması bekleniyor.

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