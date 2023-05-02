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Spor

Ve Roberto Firmino transferi hayırlı olsun! Resmen imzaya geliyor...

Liverpool forması giyen Brezilyalı hücum oyuncusu Roberto Firmino'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sözleşme yenilemek istemeyen Roberto Firmino için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yeni takımı ile el sıkıştı. İşte detaylar...

2 Mayıs 2023 Salı 21:27 - Güncelleme:
Ve Roberto Firmino transferi hayırlı olsun! Resmen imzaya geliyor...
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Adı Galatasaray ile anılan Roberto Firmino'nun yeni adresi belli oldu. Liverpool ile olan sözleşmesini yenilemeyecek olan ve İngiltere'den ayrılmaya hazırlanan yıldız golcü Roberto Firmino, İspanyol devi Barcelona ile el sıkıştı.

FİRMİNO, BARCELONA İLE 2 YILLIK ANLAŞTI

Roberto Firmino, sezon sonu için Barcelona ile anlaştı. İspanya basınında yer alan habere göre Katalan ekibi, Roberto Firmino'yla 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Roberto Firmino sezon sonundan itibaren Barcelona formasını 2 yıl boyunca terletecek.

GALATASARAY İLE ADI GEÇİYORDU

Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağı kesinleştikten sonra Türk takımlarının gündemine gelen Firmino, Galatasaray'ın oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Liverpool formasıyla bu sezon 23 resmi maça çıkan Roberto Firmino, 9 gol 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

Star Gazetesi

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