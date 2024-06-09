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Spor

Ve Sacha Boey, Süper Lig'e geri dönüyor! Almanya macerası sona erdi: Sürpriz transferi duyurdular

Galatasaray'dan devre arası rekor bedelle ayrılan Sacha Boey, Süper Lig'e geri dönüyor. Bayern Münih, Sacha Boey'un biletini kesti. İşte detaylar...

9 Haziran 2024 Pazar 19:31 - Güncelleme:
Ve Sacha Boey, Süper Lig'e geri dönüyor! Almanya macerası sona erdi: Sürpriz transferi duyurdular
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Sacha Boey, yıldızının parladığı Galatasaray'dan ara transfer döneminde rekor bedelle ayrılarak Bayern Münih'e transfer olmuştu. Fransız sağ bekin, Almanya macerası umduğu gibi gitmedi. Talihsiz sakatlıklar yaşayan ve çok fazla süre alamayan Boey, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

SACHA BOEY, SÜPER LİG YOLUNDA!

Bayern Münih, sakatlıklarıyla gözden düşen Sacha Boey'un yerini Bayer Leverkusen'in yıldız ismi Jeremie Frimpong ile doldurmayı planlıyor. Alman ekibininde, 23 yaşındaki sağ bekin kiralık olarak yollanması gündemde. Galatasaray ise Fransız yıldız için tekrar devreye girdi. Serge Aurier'den memnun kalmayan Cimbom, o bölgeye tekrar Boey'u transfer etmek istiyor. Galatasaray'ın, Bayern Münih'in net kararının ardından harekete geçmesi bekleniyor.

REKOR BEDELLE GİTMİŞTİ

Galatasaray'dan devre arası 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern'e transfer olan Boey, Süper Lig'in en pahalı satışı olarak tarihe geçmişti. Fransız sağ bekin, 5 milyon euroluk bonus maddesi de bulunuyor.

109 DAKİKALIK MACERA!

Genç oyuncu, Bavyera deviyle yalnız 2 müsabakada boy gösterdi. Yıldız sağ bek toplamda 190 dakika süre aldı.

Star Gazetesi

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