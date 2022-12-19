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Spor

Ve Sacha Boey transferi hayırlı olsun! İmzayı resmen atıyor

Galatasaray'da, Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in sözleşme süresi sezon sonu itibari ile dolacak. Kontrat yenileme görüşmelerinin başladığı iddia edilen Sacha Boey'in maaşında ise iyileştirme yapılması bekleniyor. İşte detaylar...

19 Aralık 2022 Pazartesi 21:13 - Güncelleme:
Ve Sacha Boey transferi hayırlı olsun! İmzayı resmen atıyor
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Galatasaray'ın Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in sözleşme konusunda sarı kırmızılılar ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Sezon sonu kontratı bitecek olan genç oyuncunun ise takımda kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Sezon başından itibaren oynadığı futbol ile göz dolduran Sacha Boey'in Fransa Milli Takımı'na seçilmesi de gündeme gelmiş fakat gerçekleşmemişti.

BAMBAŞKA BİR SACHA BOEY

Geçtiğimiz yıl Burak Elmas önderliğinde Fatih Terim ile sezona başlayan Galatasaray, gençleştirme operasyonu adı alında Fatih Terim'in görevine son vermiş ve yerine Manchester City'den Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmış olan Domenec Torrent'i getirmişti. Bu karardan sonra ligde tepe taklak giden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'inde ise son 16 turunda Barcelona'ya elenerek veda etmişti. Bu süreçte hem Fatih Terim döneminde hem de Domenec Torrent'in ilk döneminde forma şansı bulan Sacha Boey'in forma süresi günden güne kısalmıştı. Sezon başı kampının bir bölümünde Domenec Torrent ile çalışan Galatasaray, genç oyuncuyu sezon başı kampına götürmemişti.

MAAŞINDA İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Okan Buruk ile kendini bulan Sacha Boey, ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Sezon başı kampı geçirmemiş olmasına rağmen yeni sezona diri başlayan genç yıldız oynadığı futbol ile göz doldurmaya devam ediyor. Sözleşme uzatma sürecinin ise olumlu gittiği iddia edilirken TRT Spor'un haberine göre mevcut maaşı 500 bin avro olan oyuncunun szöleşme yenileme ile birlikte 1 milyon avro olacağı iddia ediliyor.

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