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Spor

Ve Sacha Boey transferi resmen bitti! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıp Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman devi, sezon sonunda Sacha Boey ile yollarını ayırma kararı.

14 Mayıs 2024 Salı 18:28 - Güncelleme:
Ve Sacha Boey transferi resmen bitti! Yeni adresi belli oldu
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Ara transfer döneminde Galatasaray'dan rekor bonservis bedeliyle ayrılarak Avrupa'ya açılan Sacha Boey, beklentiyi karşılayamadı. Bayern Münih'te forma giyen genç sağ bek, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle hayal kırıklığı yarattı. Alman devi, Fransız oyuncunun biletini kesti.

SACHA BOEY'UN ALMANYA SERÜVENİ KISA SÜRDÜ

Gelecek sezon ligde dizginleri eline almak isteyen Bayern Münih, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Bavyera devi, bu sezon Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen'in sağ beki Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmak istiyor. Bu nedenle bölgede yoğunluğu azaltmak isteyen Bayern, Sacha Boey ile yollarını ayırma kararı aldı.

CİMBOM DEVREDE

Aktarılan haberlere göre; Galatasaray, gelecek sezon Sacha Boey'u kiralamak istiyor. Bayern Münih'in ise Fransız sağ beki bonservisiyle göndermek istediği belirtildi. Avrupa'nın dev kulüpleri de genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Star Gazetesi

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