Ve Sacha Boey transferi resmen bitti! Yeni adresi belli oldu

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan rekor bonservis bedeliyle ayrılarak Avrupa'ya açılan Sacha Boey, beklentiyi karşılayamadı. Bayern Münih'te forma giyen genç sağ bek, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle hayal kırıklığı yarattı. Alman devi, Fransız oyuncunun biletini kesti.

SACHA BOEY'UN ALMANYA SERÜVENİ KISA SÜRDÜ

Gelecek sezon ligde dizginleri eline almak isteyen Bayern Münih, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Bavyera devi, bu sezon Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen'in sağ beki Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmak istiyor. Bu nedenle bölgede yoğunluğu azaltmak isteyen Bayern, Sacha Boey ile yollarını ayırma kararı aldı.

CİMBOM DEVREDE

Aktarılan haberlere göre; Galatasaray, gelecek sezon Sacha Boey'u kiralamak istiyor. Bayern Münih'in ise Fransız sağ beki bonservisiyle göndermek istediği belirtildi. Avrupa'nın dev kulüpleri de genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Star Gazetesi