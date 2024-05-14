Ve Salih Özcan transferi resmen bitti! Süper Lig devine hayırlı olsun

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı siyahlılar, kadrosunu yeniden şekillendirirken, birçok ismin de üstü çizildi. Alman ekibi, Youssoufa Moukoko, Salih Özcan, Sebastien Haller, Emre Can, Ramy Bensebaini gibi isimlerle yollarını ayırma kararı aldı.

SALİH ÖZCAN, KARTAL OLUYOR

Dortmund'un ayrılık kararı aldığı Salih Özcan için Beşiktaş devreye girdi. Siyah beyazlılar, oyuncu tarafıyla temasa geçti ve ilk görüşme gerçekleştirildi. Milli futbolcunun, Süper Lig'e sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş, bonservis konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

DEVLER LİGİ'NDE TARİHE GEÇEBİLİR

Real Madrid ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finalinde ilk kez bir Türk oyuncu, kupayı kazanmış olacak. Alman ekibinin, finali kazanması halinde Salih Özcan; Real Madrid'in kazanması halinde Arda Güler, Devler Ligi'nin kazanan ilk Türk oyuncu ünvanına sahip olacak.

SEZON KARNESİ

2026 yılına kadar Alman ekibiyle sözleşmesi bulunan Salih Özcan'ın piyasa değeri 13 milyon euro olarak belirtiliyor. Dortmund'un Devler Ligi'nde finale çıkmasında büyük pay sahibi olan Özcan, bu sezon tüm kulvarlarda 34 maçta forma giydi.

Star Gazetesi