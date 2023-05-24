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  • Ve şampiyon İlkay Gündoğan'ı resmen getiriyor! 2 yıllık sözleşme hayırlı olsun
Spor

Ve şampiyon İlkay Gündoğan'ı resmen getiriyor! 2 yıllık sözleşme hayırlı olsun

Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan İngiltere'den ayrılmaya hazırlanıyor. Türk asıllı oyuncu için Avrupa'dan bir çok transfer teklifi geldi. İlkay Gündoğan ise gelecek sezon için tercihini yaptı. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Mayıs 2023 Çarşamba 08:05 - Güncelleme:
Ve şampiyon İlkay Gündoğan'ı resmen getiriyor! 2 yıllık sözleşme hayırlı olsun
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan başarılı bir sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor. Takımıyla Premier Lig şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen İlkay Gündoğan sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. Sözleşmesi sona erecek oyuncu İspanya LaLiga şampiyonu Barcelona ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

İLKAY GÜNDOĞAN ANLAŞMA SAĞLADI

Manchester City'nin yollarını ayırmak istemediği İlkay Gündoğan'a 1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. 32 yaşındaki oyuncu ise 2 yıllık sözleşme talep etti. İngiliz ekibinin teklifini yenilememe sonrası İlkay Gündoğan da Barcelona ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu gelecek sezon Barcelona forması giyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Takım olarak müthiş bir sezon geçiren Manchester City'de İlkay Gündoğan bu sene 48 kez forma giydi. Maçların 42'sinde sahaya ilk 11 çıkan başarılı futbolcu 9 gol 6 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi

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