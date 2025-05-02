Nico Williams'ın yeni durağı belli oldu. Athletic formasıyla tozu dumana katan 22 yaşındaki İspanyol yıldız, gelecek sezondan itibaren yeni kulübüne "Tamam" dedi. Böylece yılın transferi de gerçekleşiyor...

NİCO WİLLİAMS TRANSFERİ BİTTİ

Athletic Bilbao'da sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Nico Williams, yeni takımı için tercihini yaptı. Buna göre Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ada basınında çıkan habere göre Arsenal, Liverpool gibi kulüpler de oyuncu için ısrarını sürdürürken, Nico Williams'ın Mavilerde karar kıldığı öne sürüldü.

Bu sezon Konferans Ligi'nde mücadele eden ve Premier Lig'de 5. sırada yer alan Chelsea'nin, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak istediği belirtildi.

Böylece Nico Williams için 60 milyon avroluk bir bonservis bedelinin gözden çıkartıldığı kaydedildi.

SEZON KARNESİ

Nico Williams, bu sezon Bilbao ile toplamda 44 resmi maçta görev aldı. İspanyol kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda takımına 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.