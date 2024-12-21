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Spor

Ve sonunda imzayı atıyor! Güle güle Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen Barış Alper Yılmaz bu sezon da başarılı grafiğini sürdürüyor. Yaz döneminde birçok takımın transfer gündemine gelen genç oyuncu Galatasaray'da kalmıştı. Ancak 24 yaşındaki oyuncu ile sarı-kırmızılı ekibin yolları yakın zamanda ayrılabilir. İşte Barış Alper Yılmaz haberinin detayları...

21 Aralık 2024 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
Ve sonunda imzayı atıyor! Güle güle Barış Alper Yılmaz
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen yazın da A Milli Takım ile EURO 2024'te başarılı bir performans gösteren Barış Alper Yılmaz bu sezon da başarılı grafiğini sürdürüyor. Yaz döneminde birçok takımın transfer gündemine gelen genç oyuncu Galatasaray'da kalmıştı. Ancak 24 yaşındaki oyuncu ile sarı-kırmızılı ekibin yolları yakın zamanda ayrılabilir.

PREMİER LİG EKİBİ BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN DEVREDE

İngiliz basınında çıkan iddialara göre başarılı kanat oyuncusu Premier Lig'e gitmeye çok yakın. Haberde Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz'ı 2025 Ocak ayında kadrosuna katmak istediğine yer verildi. İngiliz ekibi Barış Alper için 20 milyon euro bütçe ayırdı. Galatasaray'ın Barış Alper'den beklentisi daha yüksek bir rakam ifade edildi. İki takımın yakın zamanda görüşmelere başlaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 19 GOLE KATKI YAPTI

24 yaşındaki milli futbolcu, 2023-2024 sezonunda; TFF Süper Kupa, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de toplam 55 mücadeleye katıldı. Sahada 3.490 dakika süre alan kanat oyuncusu, 7 gol ve 12 asist ile takımına katkı sağladı.

Ek olarak 55 mücadelenin 37'sini Süper Lig'de veren Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmalarda toplam 6 gol ve 7 asist ile takımına katkıda bulundu.

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