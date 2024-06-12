İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2024 Çarşamba / 6 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3212
  • EURO
    35,0978
  • ALTIN
    2423.71
  • BIST100
    10165.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Süper Lig devinin yeni golcüsü Anthony Martial! 3 yıllık anlaşmayı resmen duyurdular
Spor

Ve Süper Lig devinin yeni golcüsü Anthony Martial! 3 yıllık anlaşmayı resmen duyurdular

Anthony Martial, Manchester United ile son sezonunu geride bıraktı. 30 Haziran'dan itibaren serbest statüde olacak yıldız golcünün yeni adresi Türkiye oldu. Anthony Martial, Süper Lig deviyle üç yıllık anlaşma imzalayacak. İşte detaylar…

12 Haziran 2024 Çarşamba 18:25 - Güncelleme:
Ve Süper Lig devinin yeni golcüsü Anthony Martial! 3 yıllık anlaşmayı resmen duyurdular
ABONE OL

2015 yılında henüz 19 yaşındayken büyük bir potansiyel olarak 60 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Anthony Martial, geçen 9 sezonda ödenen bonservisin karşılığını çoğu zaman veremedi. Son dönemde yedek kulübesine hapsolan Fransız futbolcu, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte formunu yükseltebileceği bir kulüp arayışına geçmişti. O kulüp, Süper Lig ekibi Beşiktaş oldu.

ANTHONY MARTIAL BEŞİKTAŞ'A DOĞRU

Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Beşiktaş, Anthony Martial'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberde; Forvet hattına ciddi bir takviye arayışında olan siyah beyazlıların rotayı Fransız golcüye çevirdiğini aktardı. Beşiktaş'ın, oyuncuya 3 yıllık sözleşme önereceği haberin detayları arasında yer aldı.

"PARA ONUN İÇİN SORUN DEĞİL"

Anthony Martial'in menajeri Phillippe Lamboley, Sky Sports'a verdiği röportajda oyuncunun önceliğinin para olmadığını ifade etti. Lamboley, Martial'in kendisini aile gibi hissedeceği bir projede yer almak istediğine değindi. 28 yaşındaki forvetin en önemli amacının ise yeniden Fransa Milli Takımı'nda forma giyebilmek olduğunu söyledi.

RAKİPLER LYON VE MARSİLYA

Beşiktaş'ın Martial transferindeki rakipleri ise Fransız ekipleri Lyon ve Marsilya olacak. Buna karşın, golcü oyuncunun siyah beyazlılarla yeni bir maceraya adım atmaya daha yakın olduğu aktarıldı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.