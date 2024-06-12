2015 yılında henüz 19 yaşındayken büyük bir potansiyel olarak 60 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Anthony Martial, geçen 9 sezonda ödenen bonservisin karşılığını çoğu zaman veremedi. Son dönemde yedek kulübesine hapsolan Fransız futbolcu, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte formunu yükseltebileceği bir kulüp arayışına geçmişti. O kulüp, Süper Lig ekibi Beşiktaş oldu.

ANTHONY MARTIAL BEŞİKTAŞ'A DOĞRU

Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Beşiktaş, Anthony Martial'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberde; Forvet hattına ciddi bir takviye arayışında olan siyah beyazlıların rotayı Fransız golcüye çevirdiğini aktardı. Beşiktaş'ın, oyuncuya 3 yıllık sözleşme önereceği haberin detayları arasında yer aldı.

"PARA ONUN İÇİN SORUN DEĞİL"

Anthony Martial'in menajeri Phillippe Lamboley, Sky Sports'a verdiği röportajda oyuncunun önceliğinin para olmadığını ifade etti. Lamboley, Martial'in kendisini aile gibi hissedeceği bir projede yer almak istediğine değindi. 28 yaşındaki forvetin en önemli amacının ise yeniden Fransa Milli Takımı'nda forma giyebilmek olduğunu söyledi.

RAKİPLER LYON VE MARSİLYA

Beşiktaş'ın Martial transferindeki rakipleri ise Fransız ekipleri Lyon ve Marsilya olacak. Buna karşın, golcü oyuncunun siyah beyazlılarla yeni bir maceraya adım atmaya daha yakın olduğu aktarıldı.

Star Gazetesi