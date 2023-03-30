Ve Süper Lig'de Abdullah Avcı sürprizi! Herkes ters köşe oldu

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yıllar sonra şampiyon olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Karadeniz ekibinde alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu.

ABDULLAH AVCI, TRABZONSPOR'A VEDA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan başarılı teknik adam Abdullah Avcı bu sezon oynattığı oyun ile eleştirilerin hedefi oldu. Bu sezon alınan kötü sonuçların sorumluluğunu üstlenen Abdullah Avcı yönetime istifasını sunarak görevinden ayrıldı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Başakşehir'de sezona iddialı bir giriş yapan ancak son haftalarda kötü sonuçlar alan Emre Belözoğlu'nun geleceği tartışılmaya başlandı. Yaptığı son açıklamalarla istifa sinyali veren genç hocanın yerine teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı'nın ismi gündeme geldi. Şu anda herhangi bir takımı çalıştırmayan deneyimli teknik adamın geçtiğimiz yıllarda görev aldığı turuncu-lacivertlilere geri dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Abdullah Avcı bu sezon Trabzonpor ile 60 maç resmi müsbakaya çıktı. 18 galibiyet. 6 beraberlik, 12 mağlubiyet alan Avcı, maç başına 1.67 puan ortalaması elde etti.