Ve Süper Lig'de Okan Buruk sürprizi! Bu kez kararını resmen verdi

Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan Okan Buruk için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda başkan adayı Dursun Özbek, seçilmesi halinde teknik direktör için ilk olarak Fatih Terim'i düşünüyor ve o olmazsa Okan Buruk seçeneğini değerlendirmek istiyor.

DURSUN ÖZBEK, KARARINI VERDİ

Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek'in teknik direktör için kararı belli oldu. Özbek'in ilk seçenek olarak Fatih Terim'i düşündüğü ve o olmazsa Okan Buruk'u getirmek istediği öğrenildi.

OKAN BURUK: BOŞ KONTRATA İMZA ATARIM

Son zamanlarda her fırsatta Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini belirten Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'ı eski günlerine döndürmek istediğini belirtirken, "Boş mukaveleye imza bile atarım." ifadelerini kullandı.

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OKAN BURUK'UN B PLANI

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'un Galatasaray'dan dönüş alamaması halinde gelecek olan diğer teklifleri değerlendireceği öğrenildi.