Jonas Svensson, Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Adana Demirspor'dan transfer edilen tecrübeli sağ bek, kısa sürede taraftarın da gönlüne girmeyi başarmıştı.

Öte yandan Süper Lig ekibi de Jonas Svensson için harekete geçerken, sonunda beklenen oluyor.

YOLLAR AYRILIYOR

Yeni sezona iddialı bir kadro planlamasıyla girmek isteyen Beşiktaş'ta, Jonas Svensson ile yolların ayrılabileceği belirtildi.

32 yaşındaki Norveçli sağ bek için Süper Lig'den birçok teklifin olduğu dillendirilirken, beklenen haber de resmen geldi. İşte Jonas Svensson'un yeni sezondaki kulübü...

JONAS SVENSSON KÖRFEZ'E!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Jonas Svensson'u kadrosuna katmak istiyor.

Yeşil siyahlı ekip de teknik direktör Selçuk İnan'ın, Jonas Svensson ısrarının sürdüğü bildirilirken bir hamle de Gaziantep FK'dan geldi.

Yerel basında yer alan habere göre Gaziantep FK, Jonas Svensson için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Jonas Svensson'un da Süper Lig'de kalmaya sıcak baktığı ve özellikle Körfez ekibine transfer olabileceği belirtildi.

Bu kapsamda Jonas Svensson'un Kocaelispor'a imza atması bekleniyor.

Beşiktaş ile toplamda 61 maçta görev alan Jonas Svensson, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.