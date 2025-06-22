Antony için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ara transfer döneminde Manchester United'dan LaLiga ekibi Real Betis'e kiralanan 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız, performansıyla gündeme oturdu.

Takımda büyük çıkış yakalayan Antony, bir anda Süper Lig devinin transfer listesine girdi. İşte o kulüp...

UNİTED'I İSTEMİYOR

Betis'teki kiralık sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek olan Antony, yeniden Manchester United'a dönmek istemiyor.

Bu kapsamda Antony, kariyerine farklı bir takımda devam etmek isterken, Süper Lig devi de yılın bombasını resmen patlatıyor.

ANTONY HAREKATI

İngiliz basınında yer alan habere göre; Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Antony ismi gündeme geldi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, yıldız futbolcuyu kadroda görmek istediği dile getirilirken, sarı lacivertlilerin Antony transferi için United'a kiralama teklifinde bulunacağı öne sürüldü.

Hücum hattını yeniden şekillendirmek isteyen Fenerbahçe, Antony transferinden istediğini alırsa Brezilyalı kanadı, İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz sezon Betis formasıyla 26 karşılaşmada görev alan Antony, bu maçlarda takımına 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.