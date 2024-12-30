İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2024 Pazartesi / 29 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2911
  • EURO
    36,8145
  • ALTIN
    2974.73
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve sürpriz ayrılık Fred! Fenerbahçe'ye resmen veda ediyor
Spor

Ve sürpriz ayrılık Fred! Fenerbahçe'ye resmen veda ediyor

Fenerbahçe'de orta sahanın gözdesi olan Fred, sarı lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Gösterdiği performansla takımın kilit oyuncularından birisi olan Brezilyalı yıldız için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda sambacı, takımdan ayrılırken imza atacağı kulüp de netleşmeye başladı. İşte Fred transferinin detayları…

30 Aralık 2024 Pazartesi 07:24 - Güncelleme:
Ve sürpriz ayrılık Fred! Fenerbahçe'ye resmen veda ediyor
ABONE OL

Fenerbahçe'de transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte gidecekler de belli olmaya başladı. Takımın özellikle orta saha bölgesinde vazgeçilmezlerinden olan Brezilyalı oyuncu Fred, ocak ayında Fenerbahçe'ye veda edebilir.

FRED İÇİN GELİYORLAR

Fenerbahçe'nin geçen sezon Manchester United'dan transfer ettiği Fred için Suudi Arabistan takımları devreye girdi. Özellikle Al Hilal ve Al Ahli'nin, Brezilyalı oyuncu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedilirken Fenerbahçe ise Fred'i göndermeye sıcak bakmıyor.

Ancak Arabistan takımlarının teklifi yukarı yönlü revize etmesi takdirde anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı da merak konusu. Transferin resmiyete dökülmesi takdirde Fred'in Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

FRED'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Fred, Fenerbahçe ile toplamda 55 maça çıktı. Sambacı bu maçlarda takımına 7 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Ayrıca 31 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli takım ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.