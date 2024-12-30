Fenerbahçe'de transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte gidecekler de belli olmaya başladı. Takımın özellikle orta saha bölgesinde vazgeçilmezlerinden olan Brezilyalı oyuncu Fred, ocak ayında Fenerbahçe'ye veda edebilir.

FRED İÇİN GELİYORLAR

Fenerbahçe'nin geçen sezon Manchester United'dan transfer ettiği Fred için Suudi Arabistan takımları devreye girdi. Özellikle Al Hilal ve Al Ahli'nin, Brezilyalı oyuncu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedilirken Fenerbahçe ise Fred'i göndermeye sıcak bakmıyor.

Ancak Arabistan takımlarının teklifi yukarı yönlü revize etmesi takdirde anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı da merak konusu. Transferin resmiyete dökülmesi takdirde Fred'in Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

FRED'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Fred, Fenerbahçe ile toplamda 55 maça çıktı. Sambacı bu maçlarda takımına 7 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Ayrıca 31 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli takım ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.