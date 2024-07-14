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  • Ve takımın yeni golcüsü Memphis Depay oldu! 3 yıllık anlaşma tamam: Yılın transferi
Spor

Ve takımın yeni golcüsü Memphis Depay oldu! 3 yıllık anlaşma tamam: Yılın transferi

Atletico Madrid'den ayrılarak bonservisini elinde bulunduran Memphis Depay'ın geleceği netleşti. Yıldız futbolcu için dev kulüpler devreye girdi. İşte Memphis Depay haberinin detayları...

14 Temmuz 2024 Pazar 18:35 - Güncelleme:
Ve takımın yeni golcüsü Memphis Depay oldu! 3 yıllık anlaşma tamam: Yılın transferi
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Atletico Madrid'de umduğunu bulamayan Memphis Depay, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. İspanyol ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservisini elinde bulunduran Hollandalı yıldızın yeni adresi resmen belli oldu.

ÇİZME'DE MEMPHIS DEPAY SAVAŞI!

İtalyan basının haberine göre; Serie A ekiplerinden Milan, Roma ve Como yıldız oyuncu için harekete geçti. Tecrübeli golcü, İtalya'da forma giymeye sıcak bakarken, Milan'a öncelik verdiği öğrenildi. Hollandalı yıldız, İtalyan ekiplerinden yılda 5 milyon eurodan 3 yıllık bir sözleşme talep etti.

ROMA ÇEKİLDİ

Roma, maliyeti fazla bulması nedeniyle transferden çekilirken, Milan mutlu sona yaklaştı. Kırmızı siyahların şartlara sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde tarafların pürüzleri gidermek üzere son kez bir araya geleceği aktarıldı.

COMO ATAKTA

Serie A'nın yeni ekibi Como ise ısrarını sürdürüyor. Cesc Fabregas'ın teknik direktörlük görevini yürüttüğü ve güçlü yatırımcıları olan Como, Depay'ı transfer ederek lige iddialı bir giriş yapmak istiyor.

FENERBAHÇE'YLE ANILIYOR

Hollandalı yıldızın ismi bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyor. Sarı lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Star Gazetesi

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