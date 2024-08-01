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  • Ve takımın yeni golcüsü Memphis Depay oldu! Yüzyılın transferi duyuruldu
Spor

Ve takımın yeni golcüsü Memphis Depay oldu! Yüzyılın transferi duyuruldu

Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz durumda olan Memphis Depay için yaşanan gelişmeyi duyurdular. Hollandalı futbolcuya sürpriz bir ekip talip oldu. İşte Memphis Depay haberinin detayları...

1 Ağustos 2024 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
Ve takımın yeni golcüsü Memphis Depay oldu! Yüzyılın transferi duyuruldu
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Atletico Madrid ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından boşta olan Memphis Depay, kendisine yeni kulüp arıyor. Birçok ekip, Hollandalı yıldıza talip olurken, sürpriz gelişme duyuruldu.

MEMPHIS DEPAY'A COMO KANCASI

Cesc Fabregas'ın teknik direktörlük görevini yürüttüğü Serie A'nın yeni ekiplerinden Como, Raphael Varane'ı kadrosuna katmasının ardından Depay için de harekete geçti. İtalyan kulübü, Serie A'da kalıcı olacak iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Como, Memphis Depay'a 3 yıllık bir teklifte bulundu. Teknik direktör Cesc Fabregas, Hollandalı yıldızın kalitesine inanıyor ve formunun yükselişe geçeceğini düşünüyor.

SÜPER LİG İDDİASI!

Aktarılan haberlere; Geçtiğimiz günlerde Süper Lig'den Galatasaray, Memphis Depay ile görüşmelerde bulundu. 30 yaşındaki oyuncunun bonuslar hariç yıllık 5 milyon euroluk bir sözleşme talep ettiği öne sürüldü.

Star Gazetesi

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