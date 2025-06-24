2023 yılında Sivasspor'a imza atan Rey Manaj geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde geçirmişti. Sergilediği oyunla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, başta Barcelona ve Watford olmak üzere pek çok takımların formasını giydi.

SÜPER LİG DEVLERİNİN RADARINDA

Rey Manaj, geçen sezona 22 gollük performansıyla damga vurmasının ardından Süper Lig devlerinin radarına girmişti. Ayrıca oyuncuya yurt dışından da çeşitli teklifler geldiği öne sürülmüştü. Sivasspor'un küme düşmesi bu iddiaları güçlendirdi.

TAKIMDAN AYRILACAK

Arnavut golcünün takımının küme düşmesi nedeniyle yaz aylarında kendine bir yol çizmesi neredeyse kesin gibi gözüküyor. Süper Lig'den Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündeminde yer alan 28 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan da önemli teklifler olduğu gelen bilgiler arasında.

REY MANAJ İÇİN SAMSUNSPOR İDDİASI

Süper Lig'de bu sezon flaş bir çıkış yakalayarak ligi 3. sırada bitiren ve Avrupa vizesi alan Samsunspor, Rey Manaj'a yakın ilgi gösteriyor.

Yerel basında çıkan habere göre; Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa Kupaları'nda temsil edecek olan Samsunspor'un, Rey Manaj'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Rey Manaj'ın henüz kararını vermediği belirtilirken, ilerleyen günlerde Arnavut golcünün yeni takımının kesinleşmesi bekleniyor.

SEZON KARNESİ

Rey Manaj, bu sezon Sivasspor formasıyla 27 resmi maçta görev aldı.

28 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Manaj'ın Sivasspor ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.