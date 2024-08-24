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  • Ve takımın yeni orta sahası Thomas Partey! Bonservis bedeli bile belli oldu
Spor

Ve takımın yeni orta sahası Thomas Partey! Bonservis bedeli bile belli oldu

Thomas Partey için uzun süredir devam eden transfer görüşmeleri sonunda netlik kazandı. Arsenal forması giyen yıldız futbolcu, takımın yeni orta sahası oluyor. İşte Thomas Partey transferinde son durum...

24 Ağustos 2024 Cumartesi 22:13 - Güncelleme:
Ve takımın yeni orta sahası Thomas Partey! Bonservis bedeli bile belli oldu
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Thomas Partey için beklenen transfer gelişmesi duyuruldu. Premier Lig'de Arsenal forması giyen yıldız futbolcu, kadroda düşünülmeyen isimlerden birisi durumunda. Londra ekibi Ganalı futbolcu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bir süredir kendisine kulüp arayan Thomas Partey'nin yeni durağı belli oldu.

THOMAS PARTEY İÇİN İSTENEN BONSERVİS BELLİ OLDU!

Premier Lig ekibi Arsenal, Thomas Partey ile yollarını ayırıyor. İngiliz ekibinde menajer Mikel Arteta'nın planları arasında yer almayan 31 yaşındaki futbolcu, takıma veda ediyor. Thomas Partey için alınan ayrılık kararı sonrası Süper Lig devi Fenerbahçe, bir kez daha devreye girdi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine orta saha hattına bir takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, oyuncunun şartlarını sordu. İngiliz basınından gelen bilgiye göre; Arsenal, bu transfer için 15 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

YENİ DURAĞINI AÇIKLADILAR!

Fenerbahçe de dahil olmak üzere birçok kulübün radarında olan Thomas Partey'nin yeni adresi ise belli oldu. İspanya'dan gelen bilgilere göre; La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Ganalı oyuncu için gaza bastı. Arsenal cephesiyle ile görüşmelere başlayan İspanyol kulübü, uygun şartların oluşması durumunda Thomas Partey'yi renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe'nin de bu transferde pusuda olduğu ve kulüplerin anlaşamaması durumunda bir teklif daha iletmesi bekleniyor.

Kısa süre içerisinde Thomas Partey'nin yeni adresi netlik kazanacak.

Star Gazetesi

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