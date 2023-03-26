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Spor

Ve transfer bitti! Mergim Berisha hayırlı olsun: Fenerbahçe'ye büyük piyango vurdu

Mergim Berisha, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a gönderilmişti. Bundesliga'da performansı yükselişe geçen ve büyük beğeni toplayan Mergim Berisha'nın transferini Almanlar duyurdu. İşte detaylar...

26 Mart 2023 Pazar 18:33 - Güncelleme:
Ve transfer bitti! Mergim Berisha hayırlı olsun: Fenerbahçe'ye büyük piyango vurdu
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Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak Augsburg'a gönderilen Mergim Berisha, Bundesliga'da yeniden dirildi. Alman ekibi performansıyla büyük beğeni toplayan Mergim Berisha'yı kalıcı olarak kadrosuna katacak.

MERGIM BERISHA, ALMANYA'DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

2021'in yazında Fenerbahçe'nin RB Salzburg'dan 5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Mergim Berisha, sarı-lacivertlilerde bir türlü beklentileri karşılayamadı ve geçtiğimiz yaz kiralık olarak Augsburg'a gönderildi. Alman ekibinde yükselişe geçen Berisha, Bundesliga'da büyük yankı uyandırdı. 24 yaşındaki oyuncu, bu performansıyla Almanya Milli Takımı'ndan davet aldı.

TRANSFERİ BİTİRİYORLAR

Almanya basınında yer alan habere göre; Augsburg, Mergim Berisha için kararını verdi. Alman ekibi 24 yaşındaki golcünün 4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini alacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mergim Berisha, bu sezon Augsburg formasıyla şu ana kadar 19 resmi maça çıktı ve bunların 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1517 dakika süre alan 24 yaşındaki golcü, 8 gol ve 4 asistle skora etki etti.

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