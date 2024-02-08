Galatasaray, Almanya'nın Hannover 96 takımından 25 yaşındaki sol bek oyuncu Derrick Köhn'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.350.000 Euro transfer bedeli ile 300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödenecektir.

Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 Euro, 2024/2025 sezonu için net 450.000 Euro ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 Euro sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 Euro imza ücreti ödenecektir" denildi.

İLK AÇIKLAMALAR

Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, kulübün resmi kanalı Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Köhn, "Böyle büyük bir kulübe imza atmak benim için çok özel bir şey. Bir önce sahaya çıkmak için ve taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Transfer sürecine dair konuşan Köhn, "Arkadaşlarım, dostlarım ve ailemle istişare ettik. Herkes Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu söylüyordu, ben de biliyordum zaten bu kulübün büyüklüğünü. Burada olmak gurur verici. Bu formayı giymek çok değerli." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın lisansını çıkarttığı Köhn, Okan Buruk'un şans vermesi halinde cumartesi günü Başakşehir maçında oynayabilecek.