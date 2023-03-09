Ve transfer resmen bitti! Angel Di Maria'yı duyurdular

Juventus'ta güzel bir sezon geçiren Angel Di Maria'nın adı uzun süredir Galatasaray'ın gündemindeydi. Ancak İtalyan ekibi Arjantinli yıldız Angel Di Maria'yı takımda tutma ve yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

ANGEL DI MARIA, GALATASARAY İLE GÜNDEME GELDİ

Sezon başında yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray için ara transferde de sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldız için harekete geçtiği ve kadrosuna katmak istediği ileri sürülmüştü.

JUVENTUS BIRAKMAK İSTEMİYOR

Angel Di Maria için geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Juventus direktörü Francesco Calvo, yıldız oyuncuyu kadroda tutmak istediklerini belirtirken, "Sözleşme konusunda temsilcileriyle görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yeni sözleşme için kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFERDE MUTLU SON YAKIN

İtalya basınında yer alan habere göre; Juventus, takımda mutlu olan Angel Di Maria ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerde sona yaklaştı. İmzaların sezon sonu gelmeden atılması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla şu ana kadar 23 resmi maça çıkan Angel Di Maria, bu karşılaşmaların 15'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1209 dakika süre alan Arjantinli yıldız, 7 gol ve 7 asistle skora etki etti.