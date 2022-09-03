Ve transfer resmen bitti! Cengiz Ünder'i duyurdular

Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder için transfer dönemi sona erdi. Fransız ekibinde teknik direktör Igor Tudor ile yaşadığı sıkıntı ile gündeme gelen Cengiz Ünder'in takımda kalacağı iddia edildi.

CENGİZ ÜNDER, FRANSA'DA KALIYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Cengiz Ünder için Marsilya'da karar verildi. Bu yaz takımdan ayrılma iddiaları ile gündeme gelen Cengiz Ünder, Fransız ekibinde kalacak. Avrupa'da transfer döneminin de sona ermesi nedeniyle milli oyuncunun ayrılığı zor görünüyor.

TATMİN EDİCİ BİR TEKLİF ULAŞMADI

Habere göre; Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile problem yaşayan Cengiz Ünder için Fransız ekibine tatmin edici bir teklif ulaşmadı. Milli oyuncu bu yaz Napoli, Atalanta ve Galatasaray ile anılmış ancak transferde olumlu bir gelişme yaşanmamıştı.

CENGİZ ÜNDER'İN MARSİLYA KARNESİ

Marsilya'nın bu yaz satın alma opsiyonunu kullanarak 8.4 milyon euro ile bonservisini aldığı Cengiz Ünder, bu sezon 4 resmi maçta 156 dakika süre aldı ancak skora etki edemedi. 25 yaşındaki milli oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Fransız ekibinde 47 karşılaşmada süre almış, 13 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulunmuştu.