Ve transfer resmen bitti! Cengiz Ünder'i duyurdular

Marsilya'da milli oyuncu Cengiz Ünder için yol ayrımına gelindi. Teknik direktör Igor Tudor'un da gözden çıkardığı Cengiz Ünder'in Galatasaray'a transferinin yakın olduğu ileri sürüldü.

CENGİZ ÜNDER, MARSİLYA'DAN AYRILIYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Marsilya'da Cengiz Ünder için yolun sonu göründü. Teknik direktör Igor Tudor'un da gözünden düşen Cengiz Ünder ocakta takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'A YAKIN

Haberde, Marsilya'dan ara transfer döneminde ayrılması beklenen Cengiz Ünder'in Galatasaray'a yakın olduğu, sarı-kırmızılıların oyuncunun transferini kiralık olarak bitirmek üzere olduğu belirtildi.

CENGİZ ÜNDER'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla 19 resmi maçın 7'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 702 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 asistle takımına katkı sağlayabildi.