Ve transfer resmen bitti! Cengiz Ünder'i duyurdular

Marsilya'da milli oyuncu Cengiz Ünder için yol ayrımına gelindi. Teknik direktör Igor Tudor'un da gözden çıkardığı Cengiz Ünder'in Galatasaray'a transferinin yakın olduğu ileri sürüldü.
Fransa basınında yer alan habere göre; Marsilya'da Cengiz Ünder için yolun sonu göründü. Teknik direktör Igor Tudor'un da gözünden düşen Cengiz Ünder ocakta takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY'A YAKIN
Haberde, Marsilya'dan ara transfer döneminde ayrılması beklenen Cengiz Ünder'in Galatasaray'a yakın olduğu, sarı-kırmızılıların oyuncunun transferini kiralık olarak bitirmek üzere olduğu belirtildi.
Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla 19 resmi maçın 7'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 702 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 asistle takımına katkı sağlayabildi.
Star Gazetesi