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Spor

Ve transfer resmen bitti! Hakim Ziyech'in yeni takımını duyurdular

Galatasaray'a sezon başında kiralık olarak katılan Hakim Ziyech, beklentiyi karşılayamadı. Ülkeye ve katıma uyum sağlayamayan Hakim Ziyech takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

30 Ocak 2024 Salı 21:40 - Güncelleme:
Ve transfer resmen bitti! Hakim Ziyech'in yeni takımını duyurdular
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Galatasaray devre arasında kadrosunu yeniden yapılandırıyor. Sacha Boey'la yollarını ayıran sarı kırmızılı ekip, beklentiyi karşılayaman birkaç isime daha veda etmeye hazırlanıyor. Sezon başında kiralık olarak takıma katılan Hakim Ziyech'den verim alamayan Cimbom, oyuncu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

HAKİM ZİYECH YOLCU!

Suudi Arabistan basınının haberine göre; Faslı yıldız, Arabistan ekiplerinden Al Shabab'a imza atmaya hazırlanıyor. Haberin detaylarında, Ivan Rakitic'in ardından David de Gea ve Hakim Ziyech'in de takıma katılacağı aktarıldı.

GALATASARAY KARNESİ

Sarı kırmızılı formayla 14 maça çıkan deneyimli futbolcu, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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