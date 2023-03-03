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Spor

Ve transfer resmen bitti! Kim Min-Jae'yi duyurdular

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae Napoli'de gösterdiği performansla tüm Avrupa'nın dikkatini çekti. İtalya Serie A'nın en iyi stoperi olarak gösterilen Kim Min-Jae sezon sonunda Napoli'den ayrılıyor. İşte yeni adresi...

Star Gazetesi3 Mart 2023 Cuma 08:43 - Güncelleme:
Ve transfer resmen bitti! Kim Min-Jae'yi duyurdular
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Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren ve ardından İtalya Serie A'nın yolunu tutan Güney Koreli stoper için Avrupa kulüpleri gözünü kararttı. Seri A'da takımı Napoli ile zirvede bulunan Kim Min-Jae ligin en başarılı savunma oyuncusu olarak gösteriliyor. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi performans ortaya koyan başarılı oyuncu için ciddi transfer teklifleri geliyor.

KİM MİN-JAE'NİN HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR

Güney Koreli savunma oyuncusu ülkesinden Fenerbahçe'ye gelirken kariyer planlaması olarak Premier Lig'e transferi hedef koymuştu. Sarı lacivertlilerden Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae sezon sonunda Manchester United'a transfer olmaya hazırlanıyor. Premier Lig devi Kim Min-Jae için serbest kalma bedeli olan 50 milyon euro bonservisi ödeme kararı aldı.

SERİE A'NIN EN İYİ STOPERİ

İtalya Serie A'da istatistik olarak en başarılı stoper olarak güzeken Kim Min-Jae, tuttomercatoweb'in aktardığı haberde en iyi 5 savunma oyuncu arasında ilk sırada olduğunu belirtti.

1. Kim Min-Jae (Napoli) 6.46

2. Federico Baschirotto (Lecce) 6.35

3. Mario Rui (Napoli) 6.34

4. Pasquale Mazzocchi (Salernitana) 6.31

5. Chris Smalling (Roma) 6.29

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Napoli ile İtalya Serie A'da lider olan Kim Min-Jae bu sezon takımıyla 31 maça çıktı. 30 kez ilk 11'de sahada yer alan Güney Koreli 2 gol 1 asist yaptı.

Star Gazetesi

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