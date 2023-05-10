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Spor

Ve transfer resmen bitti! Mostafa Mohamed'i duyurdular

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ta forma giyen Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Mısırlı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un, golcü oyuncuyu sezon başı kampında görmek istediği belirtildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
Ve transfer resmen bitti! Mostafa Mohamed'i duyurdular
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Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiraladığı Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mısırlı futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor. Fransız kulüp Mostafa Mohamed'in bonservisi için sarı kırmızılılardan indirim talep etti. Galatasaray ise talebe olumsuz cevap verdi. Yıldız golcü sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek.

MOSTAFA MOHAMED KAMPA GELECEK

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un Mısırlı oyuncuyu sezon başı kampında görmek istediği ve kararını kamptan sonra vereceği bildirildi. Mostafa Mohamed kamp performansına göre ya Galatasaray'da kalacak ya da satış listesine koyulacak. Mısırlı futbolcu için Nantes defteri ise tamamen kapandı.

MOHAMED'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mostafa Mohamed, bu sezon Nantes formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıktı. Mısırlı golcü 11 gol 4 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi

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