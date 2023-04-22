Ve transfer resmen bitti! Wout Weghorst'u duyurdular

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a imza atan Wout Weghorst, İngiltere'de beklentilerin uzağında kaldı. Ada ekibinin sezon sonu yollarını ayıracağı Wout Weghorst için yeniden Süper Lig iddiası gündeme geldi.

WOUT WEGHORST, İNGİLTERE'DE TUTUNAMADI

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Wout Weghorst ara transferde sürpriz bir şekilde siyah-beyazlılardan ayrılarak Manchester United'a transfer olmuştu. Ancak Hollandalı golcü, İngiltere'de bir türlü beklentileri karşılayamadı. Ada ekibi sezon sonunda kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst için herhangi bir girişimde bulunmayacak ve ayrılığına izin verecek.

YENİDEN SÜPER LİG

Manchester United'dan ayrılarak bonservisini elinde bulunduran Burnley'e dönecek olan Wout Weghorst'un yeni adresi belli oluyor. İngiltere basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, yeniden Hollandalı golcü için devreye girdi. Siyah-beyazlılar Weghorst'u önümüzdeki yaz kiralık olarak transfer etmek istiyor. Burnley'de kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncunun gidişine sıcak bakılıyor.

MANCHESTER UNITED'DAKİ PERFORMANSI

Wout Weghors, bu sezon Manchester United formasıyla 23 resmi maça çıktı ve bunların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1498 dakika süre alan Hollandalı golcü, 2 gol ve 3 asistle skora etki edebildi.