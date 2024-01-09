Galatasaray, ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedeflerken, kış transfer dönemi çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, hedefleri doğrultusunda kadrosuna yıldız isimler katmayı planlıyor. Cimbom, hücum hattına takviye yapma doğrultusunda rotasını, Fransa'ya çevirdi.

ALEXANDRE LACAZETTE GÜNDEMDE

Galatasaray, Mauro Icardi'nin ardından bir yıldızı daha kadrosuna katmaya yakın. Sarı kırmızılı ekip, Fransız ekibi Lyon'nun kaptanı Alexandre Lacazette'i gündemine aldı. Cimbom, sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu sona erecek olan Fransız golcü için temaslara başladı.

LYON KARNESİ

Takımın kaptanı olan yıldız golcü, Lyon formasıyla 15 maça çıktı 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi