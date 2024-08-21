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Spor

Ve transfer sonunda bitti! Takımın yeni forveti resmen Divock Origi

Divock Origi Süper Lig ekibinin yeni golcüsü oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın gözden çıkardığı yıldız golcü, resmen imzayı atıyor. İşte Divock Origi transferinde son durum...

21 Ağustos 2024 Çarşamba 18:40 - Güncelleme:
Ve transfer sonunda bitti! Takımın yeni forveti resmen Divock Origi
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Süper Lig ve Avrupa futbolunda transfer hareketliliği hız kazandı. Kulüpler, transfer döneminin sonuna doğru yaklaşılırken, kadrolarına katacakları yıldız isimler için gaza bastı. Gündemde ise çok önemli futbolcular var. O isimlerden birisi de İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Divock Origi

İsmi uzun süredir Süper Lig devleriyle anılan Divock Origi için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Divock Origi görüşmesini resmen duyurdu.

DIVOCK ORIGI İÇİN RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kariyerinde Lille, Liverpool ve Wolfsburg maceralarının ardından İtalya'nın yolunu tutan Divock Origi için Milan macerası istediği gibi geçmedi. Belçikalı forvet, burada bekleneni veremedi ve takımda istenmeyen oyunculardan biri haline geldi. İtalyan basını, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Divock Origi'nin transfer görüşmelerine başladığını bildirdi.

İtalya'dan gelen haberlere göre; kendisine kulüp bulmak isteyen Divock Origi cephesi, MLS, Suudi Arabistan ve Türkiye'den gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

TRANSFER KESİNLEŞTİ

Öte yandan haberin detayında, Divock Origi'nin bu yaz kesin olarak takıma veda edeceği aktarıldı. Oyuncu yaz transfer dönemi boyunca kendisine bir kulüp bulamazsa, Milan tarafından sözleşmesi feshedilecek. Divock Origi'nin Süper Lig'den başta Trabzonspor olmak üzere birden fazla kulüple görüştüğü ortaya çıktı. Milan'ın ise oyuncunun ayrılmasına kolaylık sağlayacağı biliniyor. Origi'nin gelecek sezonu Türkiye'de geçirme ihtimali ise oldukça yüksek.

29 yaşındaki santrfor, Milan kariyeri boyunca 36 maçta yalnızca 2 gol ve 1 asist kaydedebilmişti. Kısa süre içerisinde Divock Origi'nin yeni durağının resmiyet kazanması bekleniyor.

Star Gazetesi

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