Ve transfer tamam! Olimpiu Morutan'dan Galatasaray'a 100 milyonluk piyango

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz kiralık olarak Serie B ekibi Pisa'ya gönderdiği Olimpiu Morutan için transferde yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibi, Olimpiu Morutan'ın bonservisi için sarı-kırmızılı kulüp ile el sıkıştı.

OLIMPIU MORUTAN, KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ

2021'in yazında FCSB'den 4.10 milyon euro bonservisle Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, genç oyuncudan beklediği verimi alamadı. Rumen oyuncu, bir sonraki yaz İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralık olarak gönderildi.

PISA, OLIMPIU MORUTAN TRANSFERİNİ BİTİRDİ

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre; Pisa, Olimpiu Morutan için Galatasaray ile masaya oturdu. Taraflar Rumen oyuncu için 5.5 milyon euroluk (110 milyon TL) satın alma opsiyonunda anlaşmaya vardı.

İTALYA KARNESİ

Olimpiu Morutan bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Pisa'da şu ana kadar 18 resmi maça çıktı ve bunların 11'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1108 dakika süre alan 23 yaşındaki Rumen oyuncu, 4 gol ve 7 asistle skora etki etti.