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Spor

Ve Türkiye'de futbol yeniden başlıyor! Süper Lig'in başlayacağı tarih resmen açıklandı

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: 'Bugünün şartlarında en muhtemel senaryo, 12-13-14 Haziran'da liglerin ve kupa maçlarının tekrar başlaması ve 26 Temmuz'da bitirilmesi.'

24 Nisan 2020 Cuma 18:19 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 18:19
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Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in başlayacağı tarihi açıkladı. Sepil açıklamasında "Şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi." ifadelerini kullandı.

İŞTE MEHMET SEPİL'İN AÇIKLAMALARI

Bu zorlu bir süreç. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyanın her yerinde sporun ne zaman başlayacağı tartışılıyor. Öngörü yapmak çok zor. Bu konudaki sorumluluk TFF'de. Nihat Başkan, bir takım öngörülerde bulundu ve bilgiler verdi. Kendisinin söyledikleri şu şekilde. Neticede bu ay sonunda bir toplantı yapıalcak. Bu toplantıda karar verici olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişarede bulunulacak. Bunun sonucunda da futbol maçlarının devamı üzerine karar verilecek. En muhtemel senaryoları konuştuk. TFF Başkanı bize bu konularla ilgili bilgi verdi. Hem Avrupa'da, hem Türkiye'de bu maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade var. Herkesin amacı, bir şekilde bu sezonu bitirmek olacak.

En temel senaryo şöyle; Sayın Başkan söyledi. 12-13-14 Haziran'da liglerin tekrar başlaması ve kalan 8 maç ile kupanın 26 Temmuz'da bitirilmesi senaryosu önümüzde. Tabii ki bu senaryo, gözüken senaryo ama ay sonunda TFF Başkanı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile tekrar duruma bakılacak.

"TEK ŞEHİR SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tek şehirde oynamak söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanabilir. Bunların hepsinin aynı şehirde olması senaryosu söz konusu değil. Maçlar, takımların bulunduğu şehirlerde, gerekli sağlık koşulları sağlanacak şekilde devam edecek.

Kelebeğe dönüşmek için yola çıktılar!

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