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Spor

Ve Uğurcan Çakır için beklenen oldu! Transfer hayırlı olsun

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır için resmi teklif geldiği iddia edildi. Gelen teklifin 12 milyon euro olduğu öne sürülürken bordo mavililerin Uğurcan Çakır için rakamı artırmaya çalıştığı belirtildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi15 Haziran 2022 Çarşamba 21:35 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un şampiyon kalecisi Uğurcan Çakır için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devreye girmişti. Ajax, Fulham, Newcastle United ve Leeds United'ın peşinde olduğu milli kaleci için bordo mavililere resmi transfer teklifi geldiği iddia edildi. Gelen teklifin 12 milyon euro olduğu belirtilirken Trabzonspor, Uğurcan Çakır için rakamı artırmak istiyor.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN RESMİ TEKLİF

Başarılı kaleci bu sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından Avrupa'da forma giymek istiyor. Uğurcan Çakır'ın önceliğinin Premier Lig olduğu ve hayalinin İngiltere'de oynamak olduğu biliniyor. Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya gitmesi için 20 milyon euro bonservisin altında satmak istemiyor.

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UĞURCAN ÇAKIR'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli kaleci Uğurcan Çakır şampiyon olduğu bu sezon Trabzonspor'da toplam 43 maça çıktı. Takımın kaptanlığı yapan yıldız oyuncu kariyerinde en fazla maça çıktığı ikinci sezonunu yaşadı. 26 yaşındaki oyuncu 2019-2020 sezonunda da 43 maça çıkmıştı.

Star Gazetesi

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